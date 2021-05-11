ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة ميندي

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة لاعبه الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي.

وقال النادي الملكي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من التهاب السمحاق الظنبوبي (هو التهاب يحدث للرياضيين في طبقة إدراج العضلات والأربطة ويظهر في منطقة الساق)".

ولم يكشف الريال الفترة المتوقعة لغياب ظهيره الأيسر، لكن صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن ميندي لن يتمكن من خوض أي مباراة أخرى مع الفريق في الموسم الحالي.

وتتبقى لريال مدريد 3 مباريات في الموسم الحالي كلها في مسابقة الدوري الإسباني، وستكون أمام غرناطة، وأتليتك بلباو، وفياريال.

ويتوجب على الريال الفوز في المباريات المذكورة وانتظار تعثر أتلتيكو مدريد بالخسارة أو التعادل، لكي يتوج بلقب الدوري.

ويحتل الريال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 75 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع برشلونة الثالث، ومتأخرا بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو المتصدر.

المصدر: realmadrid.com