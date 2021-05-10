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مصرع نجم هلال كادوقلي في حادث مروري

الرياضة

مصرع نجم هلال كادوقلي في حادث مروري
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لقي نجم خط وسط نادي هلال كادوقلي السوداني لكرة القدم، صديق متوكل، الشهير بـ"حديد"، مصرعه إثر حادث مروري، يوم أمس الأحد، في مسقط رأسه بغرب السودان الأوسط.

وصرح أحمد سليمان شعبية، المسؤول الإداري بنادي هلال كادقلي لموقع "كووورة" قائلا: "تناول متوكل طعام الإفطار بصحبة أصدقائه، وركبوا (توكتوك) للعودة إلى ذويهم، فصدمتهم سيارة نقل (لوري) بقوة".

وأضاف شعبية أن اللاعب الراحل توفي فور تعرضه للحادث، بحسب الطبيب المعالج، الذي أوضح أن إصابات متوكل جاءت في الرأس والصدر.

ووصف شعبية اللاعب بالموهوب ودمث الخلق، وقال إن النادي سيوفد يوم الاثنين من يمثله إلى مدينة أم روابة لأداء واجب العزاء.

ووري جثمان اللاعب الثرى بمسقط رأسه بمدينة أم روابة في موكب مهيب، وتسابق الوسط الرياضي في نعيه.

وكان ظهير أيسر منتخب السودان الأول لكرة القدم، ونادي الهلال فارس عبد الله أول اللاعبين السودانيين الذين قاموا بنعي اللاعب الراحل صديق متوكل مساء يوم الأحد.

كما تقدم نادي الهلال بالتعازي لنادي هلال كادوقلي.

وشهد المدير الفني لهلال كادوقلي محسن سيد الذي دربه سابقا أيضا في المريخ الفاشر بأنه كان من اللاعبين المؤثرين الواعدين، كما كان متعاونا مع الجميع ومثالا للاعب المجتهد.

وانضم صديق متوكل لنادي هلال كادوقلي في فترة الانتقالات الماضية قادما من نادي مريخ الفاشر في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات 

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