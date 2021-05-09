تقنية حكم الفيديو المساعد VAR تقتل ريال مدريد مرتين في لقطة واحدة (فيديو)

شهدت مواجهة ريال مدريد وضيفه إشبيلية حالة تحكيمية جدلية مزدوجة في آن واحد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وعند الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نفذ إشبيلية ركلة ركنية اصطدمت بيد مدافع الريال البرازيلي إيدير ميليتاو، قبل أن يقطع الكرة لاعبو النادي الملكي ويحولوها سريعا لهجمة مرتدة انفرد على إثرها كريم بنزيما بحارس إشبيلية المغربي ياسين بونو الذي عرقل المهاجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء.

وطالب لاعبو الريال باحتساب ركلة جزاء، وأمسك بنزيما بالكرة استعدادا لتنفيذها، إلا أن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، التي أثبتت وجود لمسة يد على ميليتاو في منطقة جزاء فريقه قبل بداية هجمة أصحاب الأرض، ليحتسب ركلة جزاء لصالح إشبيلية نفذها بنجاح الكرواتي إيفان راكيتيتش، ليعطي التقدم للفريق الأندلسي 2-1.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل الريال هدف التعادل(2-2) بمساعدة النيران الصديقة، عن طريق مدافع إشبيلية البرازيلي دييغو كارلوس الذي حول تسديدة الألماني توني كروس بالخطأ إلى شباك فريقه.

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وكان الريال بحاجة للفوز اليوم على أرضه لينقض على صدارة ترتيب فرق الدوري قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، ويستغل تعادل جاره أتلتيكو المتصدر (77 نقطة) سلبيا مع غريمه برشلونة الثالث (75 نقطة) أمس السبت، ولكنه فشل في المهمة.

المصدر: RT