ميلان يصعق يوفنتوس بثلاثية في عقر داره ويدخل المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال (فيديو)
حقق ميلان فوزا عريضا وثمينا على مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثلاثية ميلان كل من الإسباني إبراهيم دياز والكرواتي أنتي ريبيتش والإنجليزي فيكايو توموري في الدقائق 45+1 و78 و82 على التوالي.
#JuveMilan#يوفنتوس_ميلان— بث مباريات | FaLCoN 🦅📺 (@FALCON_SA20) May 9, 2021
الدوري الايطالي | يوفنتوس 0 × 1 ميلان | هدف دياز HD
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الدوري الايطالي : ميلان 2 - 0 يوفنتوس | هدف ميلان الثاني رااائع— ليالي الابطال (@ggo_ll99) May 9, 2021
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الدوري الايطالي | يوفنتوس 0 × 3 ميلان | قوووووووووووووووووووووووووووووول ثلاثة تاريخية HD— عز - @MnbrMadrid5 (@LHDL27L) May 9, 2021
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وبهذا الفوز العريض، رفع ميلان رصيده إلى 72 نقطة وصعد من المركز الخامس إلى المركز الثالث ليؤكد أحقيته بأحد المقاعد الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.
في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس عند 69 وتراجع إلى المركز الخامس خارج المربع الذهبي للدوري الإيطالي "الكالتشيو".
مباراة من طرف واحد: فوز كبير للفريق الضيف. 🔚 #الدوري_الإيطالي#كالتشيوpic.twitter.com/Bcud5n53t6— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 9, 2021
المصدر: RT