هاميلتون يحقق فوزه الخامس على التوالي بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1
توج بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون بطلا للمرة الخامسة تواليا على حلبة برشلونة في جائزة إسبانيا الكبرى، رابعة مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم الأحد.
وحقق هاميلتون سائق مرسيدس فوزه الـ98 في مسيرته والثالث هذا الموسم والسادس على الحلبة الكتالونية، منها خمسة تواليا، ليتساوى مع صاحب الرقم القياسي الألماني مايكل شوماخر.
Mega effort from Lewis 👏— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
Mega effort from Mercedes 👏#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/SXMdd1CbE7
وأنهى هاميلتون 66 لفة بوقت قدره ساعة واحدة و33 دقيقة و7.680 ثانية، متقدما بفارق 15.841 ثانية عن سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن.
Lewis Hamilton takes his 5th consecutive win in Barcelona#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/7zQXxyy20e— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
وحل زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.
RACE REPORT: Lewis Hamilton reigns in Spain (again!)#SpanishGP 🇪🇸 #F1https://t.co/xP1ushwSVr— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
وعزز هاميلتون صدارته في ترتيب السائقين مع 94 نقطة وبات يتقدم بفارق 14 نقطة عن فيرستابن الذي حصد إلى نقاط المركز الثاني، نقطة أسرع لفة بعدما دخل إلى المنصات للتزود بإطارات ملساء إثر خسارته صدارته.
Your. Top. Three!! 👏👏👏#F1#SpanishGPpic.twitter.com/FksRywQNTP— Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) May 9, 2021
وانطلق هاميلتون من المركز الأول للمرة الـ100 في مسيرته في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الفورمولا 1.
وأقيم سباق إسبانيا أمام حوالي ألف شخص ضمن خطوة رفع حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ أكتوبر الماضي.
المصدر: أ ف ب