وفاة نجم الزمالك السابق

توفي فجر اليوم الأحد فاروق السيد، نجم نادي الزمالك المصري السابق في الستينات ومدربه، بعد صراع مع المرض.

وحرص أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، على نعي الفقيد عبر رسالة بحسابه بموقع "تويتر" قائلا:" ‏توفي كابتن فاروق السيد..نجم الزمالك في الستينات..توفي كابتن فاروق السيد النجم الذي تتلمذ الكثير من نجوم الزمالك علي يديه في فن احترام اسم الزمالك واحترام كل المنافسين".

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وأضاف: "توفي كابتن فاروق السيد أستاذ من أساتذه الأدب والأخلاق والاحترام والذوق".



وتولى فاروق السيد، قيادة قطاع الناشئين بنادي الزمالك لسنوات، كما عمل مساعدا للهولندي رود كرول في منتخب مصر الأولمبي عام 1995، وعاونه أيضا في قيادة الزمالك بعدها بعامين ثم تولى المهمة منفردا.

وساهم فاروق السيد في ظهور عدة أجيال كروية لنادي الزمالك.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"