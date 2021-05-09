سابالينكا تفاجئ المصنفة الأولى وتحقق لقب دورة مدريد

أسقطت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة عالميا نظيرتها الأسترالية الأولى آشلي بارتي عقب تغلبها 6-0 و3-6 و6-4، لتحقق السبت لقبها الأول في دورة مدريد الإسبانية للتنس.

وثأرت البيلاروسية من منافستها الأسترالية التي تفوقت عليها في نهائي شتوتغارت المفتوحة قبل أسبوعين.

وفي يوم عاصف في العاصمة الإسبانية تألقت سبالينكا في المجموعة الأولى ولجأت لضرباتها القوية الشهيرة من الخط الخلفي لتحسم المجموعة خلال 25 دقيقة.

ولم تخسر المصنفة السابعة عالميا أي مجموعة في طريقها للنهائي لكن بارتي وضعت حدا لهذه المسيرة بعد أن كسرت الإرسال في الشوط الأول بالمجموعة الثانية.

ولم تتحل بارتي بالثبات لكنها أظهرت عمق موهبتها حين كسرت الإرسال مجددا لتنقل المواجهة إلى مجموعة فاصلة.

وصمدت اللاعبتان قبل أن تكسر سبالينكا إرسال بارتي لتتقدم 5-4 ثم مضت نحو تحقيق الانتصار.

وهذا اللقب العاشر في مسيرة سابالينكا الاحترافية والثاني هذا العام بعد أبو ظبي، إلا أنه الأهم بينها.

وكان هذا اللقب الأول على الملاعب الترابية للبيلاروسية التي سترتقي إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الاثنين.

المصدر: "وكالات"