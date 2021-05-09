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بيع قميص مايكل جوردان بسعر قياسي (صورة)

الرياضة

بيع قميص مايكل جوردان بسعر قياسي (صورة)
AFP
لاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان
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بيع يوم السبت قميص بطل الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة 6 مرات والبطل الأولمبي مرتين مايكل جوردان، بمبلغ قياسي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القميص بيع في مزاد بمبلغ 1.38 مليون دولار.

وأصبح القميص، الذي ارتداه جوردان لفريق جامعة نورث كارولينا في موسم 1983/82 أغلى قطعة بيعت في مزاد لرياضي أمريكي.

وكان القميص نفسه قد جلب 63500 دولار في مزادها في عام 1999، وتوقعت هيريتدج أن تجلب حوالي مليون دولار هذه المرة.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق لقميص جوردان والسراويل القصيرة في أكتوبر الماضي، عندما بيعت سترة شيكاغو بولز بمبلغ 480 ألف دولار.

وهذه المجموعة تعود لى موسم الدوري الأمريكي للمحترفين 1986-87 والذي جعله ينهي لقب الهداف.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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