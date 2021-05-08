رسميا.. نيمار يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم السبت، تمديد عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لثلاثة مواسم لغاية صيف عام 2025.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تمديد عقد نيمار لثلاثة مواسم أخرى. النجم البالغ من العمر 29 عاما مرتبط الآن بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2025".

يسرّ @PSG_arab الإعلان عن تمديد عقد @neymarjr لثلاثة مواسم أخرى.



النجم البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط الآن بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2025.



🤙❤️💙 #NeymarJr2025pic.twitter.com/oCl2wXEnEI — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 8, 2021

وانضم نيمار إلى سان جيرمان صيف عام 2017 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.

وكان عقده نيمار الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2022.

وأبدى نيمار عام 2019 رغبته في الرحيل عن سان جيرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة لكنه استمر مع العملاق الفرنسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويخسر أمام بايرن ميونخ الألماني الذي توج باللقب.

المصدر: نادي باريس سان جيرمان