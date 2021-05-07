مقاطعة فوكوكا تلغي مسيرة الشعلة الأولمبية

قالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الجمعة إن مقاطعة فوكوكا اليابانية ستلغي مسيرة الشعلة الأولمبية على أرضها.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستكون المرة الأولى التي تلغى فيها مسيرة الشعلة في مقاطعة بأكملها.

وسبق أن ألغيت مسيرة الشعلة الأولمبية من الطرق العامة في مدن عدة تحاشيا لاكتظاظ الجماهير.

وأصرت الحكومة، المنظمون المحليون واللجنة الأولمبية الدولية مرارا على إمكانية إقامة "ألعاب آمنة".

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وسبق أن قررت السلطات حظر حضور المتفرجين من خارج البلاد، ويمكن أن يقام الحدث الأولمبي الكبير خلف أبواب مغلقة لأول مرة في تاريخه، كما أوضحت يوم الجمعة الماضي لوكالة فرانس برس رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو رغم أن القرار النهائي سيتخذ في يونيو.

وتعارض أغلبية واضحة من اليابانيين إقامة الألعاب هذا الصيف، وتطالب إما تأجيلا جديدا أو إلغاء كاملا، وفقا لجميع استطلاعات الرأي على مدى عدة أشهر.

المصدر: "أ ف ب"