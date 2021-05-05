بعد 9 أعوام و23 لقبا.. يغادر بايرن رابع نجومه

أعلن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن لاعب وسطه الإسباني المخضرم، خافي مارتينيز، سيغادر النادي البافاري في نهاية الموسم الحالي.

وبالتالي بات مارتينيز رابع عضو من الفريق، الذي توج الموسم الماضي بالثلاثية، يرحل عن "أليانز أرينا".

ويدافع مارتينيز عن ألوان بايرن منذ عام 2012 قادما من أتلتيك بلباو بصفقة قياسية في حينها بالنسبة للنادي البافاري بلغت 40 مليون يورو.

وتوج مارتينيز بلقب الدوري الألماني في المواسم الثمانية التي قضاها مع بايرن حتى الآن، ويسير نحو اللقب التاسع، بما أن النادي البافاري يتقدم بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ الثاني قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم.

OFFICIAL: Bayern Munich have confirmed Javi Martinez will leave the club following the end of the season. pic.twitter.com/43JuuV3x53 — Squawka News (@SquawkaNews) May 4, 2021

كما توج ابن الـ32 عاما بثلاثية الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2013 و2020، وهو لعب الدور الأساسي في منح بايرن لقب الكأس السوبر الأوروبية عامي 2013 ضد تشيلسي الإنجليزي (أدرك التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثانية)، و2020 ضد إشبيلية الإسباني (سجل هدف الفوز 2-1 في الشوط الإضافي الثاني).

وانضم مارتينيز الى قلب الدفاع جيروم بواتنغ والظهير النمساوي دافيد ألابا والمدرب هانزي فليك، الذين سيغادرون عملاق بافاريا في نهاية الموسم.

وأشار بايرن في بيان إلى أنه "سيحظى مارتينيز، ألابا، بواتنغ وفليك في نهاية الموسم بوداع لائق من بايرن، تقديرا لإنجازاتهم الرائعة مع النادي".

وخاض مارتينيز 266 مباراة بقميص بايرن، لكن هذا الموسم بدأ أساسيا في أربع مباريات في الدوري، وفي واحدة في دوري الأبطال، في ظل تفضيل ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش لشغل مركزي الوسط الدفاعي.

المصدر: "أ ف ب"