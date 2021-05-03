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بالفيديو.. هدف صاروخي يقود غزل المحلة للفوز على الأهلي في الدوري المصري

الرياضة

بالفيديو.. هدف صاروخي يقود غزل المحلة للفوز على الأهلي في الدوري المصري
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حقق غزل المحلة فوزا ثمينا على ضيفه الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة أشرف السيد نجم غزل المحلة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الأهلي في المركز الثاني عند 37 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك صاحب الـ41 نقطة، علما أن لدى الأهلي مباراتين مؤجلتين.

المصدر: RT

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