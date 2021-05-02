زينيت بطرسبورغ بطلا للدوري الروسي الممتاز (فيديو)

أحرز فريق زينيت بطرسبورغ لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، عقب الفوز الساحق على ضيفه لوكوموتيف موسكو (6-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 للدوري.

وأحرز قائد فريق العاصمة الشمالية المهاجم أرتيوم دزيوبا هدفين له في الدقيقتين (19 و51)، ووقع زميله المهاجم الإيراني سردار أزمون على ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (39، 45 من ضربة جزاء، و46)، واختتم المهاجم البرازيلي مالكوم سداسية أصحاب الأرض في الدقيقة 67.

بينما سجل المهاجم الغيني فرنسوا كامانو هدف فريق العاصمة موسكو اليتيم، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ.

Чемпионский кубок – в руках капитана «Зенита» 🏆🏆🏆



Момент, к которому сине-бело-голубые шли весь сезон 💪 pic.twitter.com/vDDPutVcxz — Матч ТВ (@MatchTV) May 2, 2021

Под небом голубым

Есть #ГородЗолотой.



Мы — чемпионы! В третий раз подряд! pic.twitter.com/qLIBlAYyiy — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده إلى 61 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط، عن وصيفه لوكوموتيف موسكو بالذات.

وتوج زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، والسادسة في تاريخه، إضافة إلى فوزه بلقب بطل كأس روسيا أيضا.

المصدر: RT