رونالدو "الصائم" يحطم أسوأ أرقامه مع "السيدة العجوز"

حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسوأ رقم له في التهديف مع فريقه يوفنتوس، خلال مباراته أمام مضيفه أودينيزي اليوم الأحد، في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل رونالدو في التسجيل في آخر ثلاث مباريات خاضها في "الكالتشيو"، أمام كل من جنوى وبارما وفيورنتينا، بينما غاب عن مباراة أتالانتا بعد أن شعر بعدم الراحة في التدريبات.

وواصل "صاروخ ماديرا" صيامه خلال مباراته أمام أودينيزي اليوم ليحطم رقمه القياسي "الأسوأ" بقميص البيانكونيري، عندما غاب عن معانقة الشباك على مدار 359 دقيقة في الموسم الأول له مع "السيدة العجوز" (2018-2019).

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وخرج يوفنتوس مبكرا من دائرة المنافسة على اللقب، الذي توج به 9 مرات متتالية، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، برصيد 66 نقطة، وحقق 3 انتصارات فقط خلال آخر 7 مباريات في الدوري، وبات يصارع على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويعتبر رونالدو (36 عاما) اللاعب صاحب الأعلى أجر في الدوري الإيطالي براتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو، وينتهي عقده مع الفريق الإيطالي مع نهاية الموسم المقبل، قائمة هدافي "الكالتشيو" برصيد 25 هدفا.

المصدر: وكالات