جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب "أولد ترافورد" قبيل مواجهة ليفربول (فيديو)

اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد، ملعب "أولد ترافورد"، قبيل مواجهة فريقهم ضد ضيفه ليفربول، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتواجد عدد كبير من جماهير مانشستر يونايتد خارج ملعب "أولد ترافورد"، وفي الشوارع المؤدية للملعب، لتهاجم الإدارة، وذلك بعد إعلان مشاركة الفريق في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

الوضع في أولد ترافورد قبل ساعتين على موعد مباراة مانشستر وليفربول #GlazersOutpic.twitter.com/lBMYYFEK4w — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) May 2, 2021

وتصاعدت حدة الاحتجاجات قبل ساعات من مواجهة ليفربول، وصلت إلى اقتحام بعض الجماهير لملعب يونايتد التاريخي.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.



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Manchester United fans have stormed Old Trafford in protest against their owners pic.twitter.com/8XExeHwdfq — Barstool Sports (@barstoolsports) May 2, 2021

Huge turnout at Old Trafford by Manchester United fans.



pic.twitter.com/0UIQb3IaD6 — Stan Collymore (@StanCollymore) May 2, 2021

وظهرت الجماهير وهي تطالب عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي، بالرحيل بسبب موقف إدارة "الشياطين الحمر" من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد، من بين 12 ناديا أوروبيا، وافق على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، برئاسة فلورنتينو بيريز، الذي يتولى أيضا رئاسة نادي ريال مدريد.

المصدر: وكالات