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جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب "أولد ترافورد" قبيل مواجهة ليفربول (فيديو)

الرياضة

جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب
AFP
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اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد، ملعب "أولد ترافورد"، قبيل مواجهة فريقهم ضد ضيفه ليفربول، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتواجد عدد كبير من جماهير مانشستر يونايتد خارج ملعب "أولد ترافورد"، وفي الشوارع المؤدية للملعب، لتهاجم الإدارة، وذلك بعد إعلان مشاركة الفريق في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات قبل ساعات من مواجهة ليفربول، وصلت إلى اقتحام بعض الجماهير لملعب يونايتد التاريخي.

وظهرت الجماهير وهي تطالب عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي، بالرحيل بسبب موقف إدارة "الشياطين الحمر" من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد، من بين 12 ناديا أوروبيا،  وافق على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، برئاسة فلورنتينو بيريز، الذي يتولى أيضا رئاسة نادي ريال مدريد.

المصدر: وكالات

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