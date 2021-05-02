صحيفة "ماركا" تتوقع الفائز بلقب "الليغا"

احتدم الصراع بين أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية للفوز بمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وبعد إجراء بعض المباريات من الجولة الـ34 (من أصل 38)، ينفرد أتلتيكو بالصدارة برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، و5 نقاط أمام برشلونة الثالث، الذي سيكون بمقدوره تقليص الفارق إلى نقطتين، في حال فوزه على فالنسيا في وقت لاحق اليوم الأحد.

أما إشبيلية، الذي يحتل المركز الرابع، بـ70 نقطة، فسيكون بوسعه أيضا تقليص الفارق عن المتصدر، عندما يستقبل أتلتيك بلباو، غدا الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الـ34 من "الليغا".

ونشرت النسخة الإنجليزية لصحيفة "ماركا" الإسبانية، نتيجة استفتائها للتصويت على البطل المتوقع لمسابقة "الليغا" هذا الموسم، وجاءت أغلب الأصوات لمصلحة ريال مدريد.

ويعتقد 64 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء، أن الريال سيتوج بلقب "الليغا" هذا الموسم، ليدافع بذلك بنجاح عن اللقب الذي حققه في الموم الماضي، بينما رشح 18 بالمئة من المصوتين، برشلونة للظفر باللقب، في حين توقع 15 بالمئة منهم تتويج أتلتيكو مدريد.

وينظر إلى إشبيلية إلى حد كبير على أنه فريق "دخيل"، حيث نال 3 بالمئة من الأصوات.

وتجب الإشارة إلى أنه رغم أن صحيفة "ماركا"، تعتبر من أشهر الصحف الرياضية في العالم وأكثرها مصداقية، فإن نتيجة هذا الاستفتاء قد لا تكون له أي معنى، على اعتبار أن كرة القدم ليست علوما دقيقة وصحيحة، بل هي لعبة مليئة بالمفاجآت، كما أن "ماركا" تصدر من مدريد، وأغلب المصوتين في استفتائها ينتمون إلى أحد عملاقي العاصمة الإسبانية، الريال أو أتلتيكو.

المصدر: "ماركا"