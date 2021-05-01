فوز الأمراء على لانس بنكهة برازيلية وأرجنتينية (فيديو)

أنجز فريق باريس سان جيرمان مهمته أمام ضيفه لانس بفوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق الباريسي كل من الثنائي البرازيلي، نيمار وماركينيوس، في الدقيقتين (33، 69) على الترتيب.

باريس سان جيرمان 1 × 0 لانس | هدف اول باريس نيمار



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بينما سجل المهاجم الكاميروني إغناتيوس غانغو هدف الضيوف اليتيم، عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء – Parc des Princes" في العاصمة باريس.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا الفوز ويحتل مركز الوصافة في الدوري، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليل.

في المقابل، توقف رصيد فريق لانس عند 56 نقطة حصدها من 35 مباراة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT