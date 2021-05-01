حبيب يعلق على صورة لرونالدو برمز يشتهر به ميسي

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له في صفحته على موقع "فيسبوك" خلال تدريباته قبل مواجهة مضيفه أودينيزي، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلق البطل الروسي السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة المعتزل، حبيب نورمحمدوف، على صورة رونالدو بوضع رمز الماعز، وهو مشتق من كلمة "GOAT"، وهي اختصار لجملة "greatest of all time" وتعني بالعربية "الأعظم على مدار التاريخ".

ويطلق اسم "GOAT" غالبا على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إضافة إلى لقبه الأشهر "البرغوث".

ويرتبط حبيب بعلاقة صداقة مع رونالدو منذ أن كان الأخير في ريال مدريد، النادي الذي يعشقه البطل الروسي ويشجعه، وحصل على قميص الفريق الملكي هدية من النجم البرتغالي.

facebook.com/Cristiano/

ويمر رونالدو بفترة عصيبة، في ظل الغموض الذي يلف مستقبله مع يوفنتوس والانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة بعد فترة جفاف تهديفي يمر بها، وخاصة بعد مباراته أمام مضيفه فيورنتينا (1-1) يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من "الكالتشيو"، حيث كان الحاضر الغائب في المباراة.

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وسيكون النجم البرتغالي أمام تحد كبير يوم غدا الأحد أمام أودينيزي، فهو مطالب بقطع صيامه عن التهديف، الذي استمر في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث أخفق "صاروخ ماديرا" في هز الشباك أمام كل من جنوى وبارما وفيورنتينا، على الترتيب، بينما غاب عن مباراة أتالانتا بعد أن شعر بعدم الراحة في التدريبات.

ولم يسجل "صاروخ ماديرا" أي هدف على مدار 347 دقيقة متتالية، ليقترب من رقمه القياسي "الأسوأ" في اليوفي، عندما غاب عن معانقة الشباك على مدار 359 دقيقة في الموسم الأول له بقميص "البيانكونيري" (2018-2019).

ويتصدر رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، ترتيب هدافي "الكالتشيو" برصيد 25 هدفا سجلها خلال 29 مباراة، و32 هدفا خلال 37 مباراة في جميع المسابقات، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة بقميص يوفنتوس هذا الموسم (2020-2021).

المصدر: وكالات