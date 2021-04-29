فياريال يهزم أرسنال في "يوروبا ليغ".. فيديو

تغلب فريق فياريال الإسباني على ضيفه أرسنال الإنجليزي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي كرة القدم "يوروبا ليغ".

وسجل ثنائية الفريق الإسباني "الغواصات الصفراء" كل من اللاعبين، مانو تريغيروس، وراؤول ألبيول، في الدقيقتين (5 و29) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي هدف الضيوف الوحيد، بحلول الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كل من الإسباني داني سيبايوس لاعب أرسنال، وإيتيان كابوي لاعب فياريال، في الدقيقتين (57 و80) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لاسيراميكا" بمدينة فياريال.

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وستتجدد المواجهة بين أرسنال وفياريال في مباراة الإياب، يوم الخميس المقبل، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

المصدر: RT