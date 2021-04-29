نهائي كأس إيطاليا بحضور جماهيري

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، اليوم الخميس، أن نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بين يوفنتوس وأتلانتا يوم 19 مايو المقبل، سيقام بحضور جماهيري.

وستقام المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في أستاد "مابي" في مدينة ريجيو إيميليا، معقل فريق ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى.

وقال أندريا كوستا في بيان: "بعد مناقشات مع وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، أؤكد استعداد الحكومة لفتح الملعب أمام المشجعين بنسبة 20 في المئة من سعته.

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وأضاف: "تدرس اللجنة العلمية حاليا الإجراءات التي سيتم تطبيقها للسماح للمشجعين بالوصول إلى الملعب ومتابعة المباراة في أجواء آمنة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لكوفيد-19".

وتبلغ سعة ملعب مابي كاملة نحو 21500 مشجع.

وفي وقت سابق هذا الشهر تم التصديق على استضافة الملعب الأولمبي في روما لمباريات في بطولة أوروبا بنسبة 25 في المئة على الأقل من سعة الاستاد.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة افتتاح بطولة أوروبا عندما تلتقي إيطاليا مع تركيا في 11 يونيو المقبل، قبل استضافة مباراتي إيطاليا التاليتين في دور المجموعات أمام سويسرا وويلز إضافة إلى مباراة في دور الثمانية للبطولة.

المصدر: "رويترز"