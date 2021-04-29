تشافي: يبدو أنه حدث شيء سيئ للغاية لميسي في برشلونة

صرح أسطورة برشلونة، تشافي هيرنانديز، بأن زميله السابق في الفريق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن يشعر بالسعادة في النادي الكتالوني، وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل، الصيف الماضي.

وأوضح تشافي، المدير الفني الحالي للسد القطري لكرة القدم، في تصريحات لقناة "TV3" الإسبانية: "عدم شعور ميسي بالسعادة في النادي، الذي أعتبره نادي حياتي، يجعلني حزينا، ويبدو أنه حدث شيء سيئ للغاية حتى لا يشعر ليو بالسعادة".

وأضاف: "يجب التأكد من أن ميسي سعيد، لأنه حين يكون سعيدا، تسير الأمور بشكل جيد، ويحقق الفريق المزيد من الأرقام التي تساعده على حصد الألقاب.. وكان لدي في الكثير من الأحيان انطباع، بأن ميسي لم يكن سعيدا في الملعب".

إقرأ المزيد

وتابع تشافي: "كنت حزينا لأننا لم نستفد منه بشكل كاف، في السنوات الأخيرة، حيث كنا نملك أفضل لاعب في العالم والتاريخ، ولم نستفد منه".

وفجر ليونيل ميسي (33 عاما) مفاجأة من العيار الثقيل، الصيف الماضي، عندما طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل مجانا من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، ولكن الإدارة رفضت طلبه بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط، وأصرت على دفع الشرط الجزائي في عقده في حال قرر الرحيل، ما جعل الأرجنتيني يضطر للبقاء.

وجاء ذلك عقب خروج برشلونة من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ (2-8).

واعترف ميسي على خلفية ذلك الحادث، بأنه مر بوقت سيئ للغاية في الفترة الماضية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة السابقة بقيادة، جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال ميسي في تصريحات مع الصحفي جوردي إيفول بإذاعة "راك 1": "أنا بخير، لقد قضيت وقتا سيئا للغاية، بسبب نهاية الموسم الماضي، وما حدث في الصيف أيضا".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "لكن الآن أشعر بأنني بحالة جيدة، وأتطلع للقتال في كل مسابقة ننافس فيها".

المصدر: وكالات