إصابة أبو جبل بفيروس كورونا

كشف رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك لكرة القدم الدكتور محمد أسامة، إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أبو جبل يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

كما أكد الدكتور محمد أسامة على إصابة عاملين اثنين بغرف الملابس بفيروس كورونا، ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب غدا الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الدكتور محمد أسامة في وقت سابق إصابة المدافع محمد عبد الشافي أيضا بفيروس كورونا، بعدما خضع لمسحة طبية خاصة لشعوره بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية، وبالتالي يخضع هو الآخر في الوقت الحالي للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا.

وأكد طبيب الفريق، أنه كان حريصا على إجراء مسحة طبية لكل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بعد إصابة عبد الشافي بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع.

المصدر: وكالات