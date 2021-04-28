برشلونة يكرم قاهر نادال مشجع ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن لاعب التنس الروسي أندريه روبليف زار ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة، وقدم له النادي قميص "البلوغرانا" مكتوبا عليه اسم النجم الروسي.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لروبليف مع قميص برشلونة في ملعب "كامب نو"، وعلق عليه: "زيارة خاصة! أندري روبليف كان في كامب نو اليوم! سعيدون باللقاء".

𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 𝙑𝙄𝙎𝙄𝙏❗ 🎾 @AndreyRublev97 was at Camp Nou today! Great to meet you! 👋 pic.twitter.com/lbP7QVyfaM — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2021

وشارك أندريه روبليف في بطولة برشلونة للتنس، وخرج من الدور ربع النهائي على يد الإيطالي يانيك سينير، يوم الجمعة الماضي، بينما توج النجم الإسباني رافائيل نادال بلقب البطولة، محققا لقبه هذا العام والـ87 في مسيرته الاحترافية.

يذكر أن أندريه روبليف، أطاح بالنجم نادال، من الدور ربع لنهائي لبطولة مونت كارلو، يوم الجمعة 16 أبريل الجاري، وذلك بعد خسارته مواجهتيه سابقتين أمام الماتادور الإسباني عامي 2017 في ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، و2020 في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية.

وحرم روبليف بذلك نادال، المعروف بتشجيعه لفريق ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، من بلوغ دور الأربعة للمرة الـ75 في دورات الألف نقطة للماسترز، التي أحرز فيها ابن مدينة ماتاكور 35 لقبا من أصل 51 مباراة نهائية.

المصدر: "matchtv"