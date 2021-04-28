حبيب يوجه رسالة لكريم بنزيما

أشاد البطل الروسي السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة المعتزل، حبيب نورمحمدوف بأداء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد بعد مباراته أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ونشر حبيب نورمحمدوف صورة لكريم بنزيما على صفحته عبر خاصية "ستوري" في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "عمل جيد يا أخي".

صحفة حبيب

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يذكر أن كريم بنزيما سجل هدف التعادل للفريق الملكي عند الدقيقة 29، وذلك ردا على هدف التقدم لفريق تشيلسي، الذي أحرزه مهاجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش مبكرا بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء (1-1) أمس الثلاثاء، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل هدفه رقم 71 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليصبح رابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة القارية، بالتساوي مع الإسباني راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد، وذلك بعد الثلاثي: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني.

المصدر: وكالات