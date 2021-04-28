دجوكوفيتش ينسحب من بطولة مدريد

قال منظمون إن المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لن يدافع عن لقبه في بطولة مدريد للتنس الأسبوع المقبل، بعد أن قرر عدم السفر لخوض بطولة الأساتذة من فئة 1000 نقطة.

وقال دجوكوفيتش في رسالة نشرها منظمو بطولة مدريد المفتوحة اليوم الأربعاء عبر "تويتر": "أعتذر. لا يمكنني السفر إلى مدريد هذا العام والالتقاء بجمهوري".

وأضاف "مر عامان بالفعل وهي مدة طويلة وأتمنى أن التقي بكم في العام المقبل".

وتسبب وباء "كوفيد-19" في إلغاء نسخة 2020 من بطولة مدريد المفتوحة، ما يعني أن دجوكوفيتش بطل 2019 يبقى آخر فائز باللقب.

وكان آخر ظهور للاعب البالغ عمره 33 عاما في المنافسات، على أرضه في بطولة صربيا المفتوحة الأسبوع الماضي حين وصل إلى الدور قبل النهائي، لكنه خسر من الروسي أصلان كاراتسيف.

ومن المتوقع مشاركة دجوكوفيتش في بطولتي روما للأساتذة، وبلغراد المفتوحة الشهر المقبل، قبل بطولة فرنسا المفتوحة في الملاعب الرملية، التي تنطلق منافساتها في الـ30 من الشهر المقبل.

المصدر: رويترز