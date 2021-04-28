التشكيلة المتوقعة لملحمة سان جيرمان ومانشستر سيتي الليلة

يستضيف ملعب حديقة الأمراء في باريس اليوم الأربعاء، مباراة نارية بين باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستكون نتيجتها مهمة جدا قبل لقاء الفريقين بعد أسبوع في مباراة العودة في مانشستر.

ووفقا لموقع "thehardtackle" الرياضي، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على التشكيلة التالية (4-3-3):

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، عبدو ديالو

في خط الوسط: إدريسا جايي، فيراتي، لياندرو باريديس

في خط الهجوم: دي ماريا، نيمار، ومبابي

في المقابل، ينتظر أن يعتمد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا على التشكيلة التالية (4-3-3):

في حراسة المرمي: إيدرسون

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياش – جون ستونز – كايل ووكر

في خط الوسط: إلكاي غوندوان – رودري – كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: فيل فودين – رياض محرز – برناردو سيلفا.

المصدر: "thehardtackle"