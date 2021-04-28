سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لميسي

قدم نادي باريس سان جيرمان عرضا مغريا للتعاقد مع قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات الصحفي البرازيلي الشهير في قناة "TNT Sports Brazil"، مارسيلو بيشلر، قال فيها إن سان جيرمان قدم عرضا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

São 3 pontos importantes:

1 - PSG oferece 2 anos + 1 de contrato. Creem que a proposta econômica é "inalcançável". O projeto esportivo fala por si só: finalistas da última UCL e semifinalistas agora. Passando pelo atual campeão e o próprio Barça - com goleada incluída. https://t.co/cMFxcVLeCr — Marcelo Bechler (@marcelobechler) April 27, 2021

وأوضح أن "عرض باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله أو يضاهيه".

وشدد الصحفي على أن برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي، من أجل التجديد حتى الآن.

وكان بيشلر، هو الصحفي الذي سبق أن كشف عن رحيل نيمار عن برشلونة إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود "بروفاكس" رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يكشف "البرغوث" عن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن "البارسا" حتى الآن.

المصدر: وكالات