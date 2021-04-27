رغم تقهقر ليفربول.. صلاح ينافس على جائزة جديدة

ظهر اسم المصري محمد صلاح، في قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي، في وقت يعاني فيه فريقه ليفربول من أزمة النتائج السلبية.

وجاء وضع صلاح في القائمة، بعد تألقه في المباراة التي سقط فيها ليفربول في فخ التعادل 1-1 أمام نيوكاسل، حيث سجل النجم المصري الهدف الوحيد لـ"الريدز"، وتم اختياره كأفضل لاعب في تلك المواجهة.

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The Matchweek 33 @budfootball King of the Match winners pic.twitter.com/zCHHqLwf0g — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

ويتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي مع 3 لاعبين آخرين وهم، مهاجم ليستر سيتي، كليتشي إيهانتشيو، ولاعب شيفيلد يونايتد، دافيد ماكجولدريك، ولاعب وست بروميتش ألبيون، كريس وود.

يذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفا، خلف نجم توتنهام، هاري كين، الذى ينفرد بالصدارة بـ21 هدفا.

المصدر: Premier League