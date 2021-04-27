نافاس يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

مدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، عقده مع باريس سان جيرمان لسنة إضافية حتى العام 2024، وفق ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية أمس الاثنين.

وقال نافاس عبر فيديو نشره النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد جدا كوني قادرا على إكمال مشواري مع باريس سان جيرمان".

ومنذ وصوله من ريال مدريد الإسباني في العام 2019، قدم نافاس (34 عاما) مستويات مميزة مع النادي الباريسي، وقاده بفضل تصدياته البطولية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت حيث خسر أمام بايرن ميونخ الألماني، وإلى الدور نصف النهائي في الحالي حيث يلتقي الفريق الباريسي مع مانشستر سيتي الإنجليزي ذهابا غدا الأربعاء.

ويبقى الأهم بالنسبة لسان جيرمان تمديد عقدي نجميه البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، لاسيما في ظل رغبة ريال مدريد بالحصول على خدمات الأخير.

المصدر: أ ف ب