شاهد.. لاعب يغرق في النوم خلال مباراة فريقه!

أثار مهاجم فريق بوردو الفرنسي، جيمي برياند، غضب مشجعيه، بعد أن ظهر نائما خلال مباراته ضد مضيفه لوريان (1-4) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

والتقطت عدسة الكاميرا جيمي برياند وهو يغط في نوم عميق، بينما كان اللاعبون يتجهون نحو غرف تبديل الملابس، بعد نهاية الشوط الأول للمباراة، وناداه أحد زملائه في الفريق ليستفيق من نومه.

ويبدو أن المخرج التلفزيوني للمباراة، قد سمع النداء الموجه للاعب النائم، لذا سلط الضوء عليه في المدرجات، بالرغم من نقل حوار مباشر مع أحد اللاعبين، في فترة ما بين الشوطين.

On va mettre fin à cette polémique sur Jimmy Briand qui sert à rien... pic.twitter.com/qGfkNW6sYt — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) April 25, 2021

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ومني فريق بوردو العريق، الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء، بالهزيمة الخامسة على التوالي والثامنة في آخر 9 مباريات، ويحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة.

المصدر: وكالات