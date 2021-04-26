شاهد.. ميسي يتعرض لتدخل "عنيف" في مباراة فياريال

حبست جماهير برشلونة، أنفاسها خلال مجريات مباراة فريقها ضد فياريال أمس الأحد، في المرحلة الـ32 من "الليغا"، بعدما تعرض ليونيل ميسي لخشونة زائدة من قبل أحد لاعبي "الغواصات الصفراء".

وفي الدقيقة 64، حاول لاعب خط وسط فياريال، مانو تريغيروس، أن يكون سباقا لإحدى الكرات في وسط الملعب، حيث انزلق على الأرض ليخطفها، لكن ميسي كان أسرع منه، وهو ما جعل لاعب فياريال يتدخل بعنف على الساق اليسرى للنجم الأرجنتيني.

Manu Trigueros expulso por essa entrada criminosa em Lionel Messi.pic.twitter.com/suxWIsHXXe — Opinião Futebol (@_opiniaofutebol) April 25, 2021

وبدا من خلال الإعادة التلفزيونية، أن إصابة ميسي قوية، حيث سقط على الأرض وهو يتألم.

لقطة خطفت قلوب المشجعين! 😟



نجا ليونيل ميسي من إصابة قوية بعد تدخل من لاعب فياريال مانو تريجيروس الذي حصل على البطاقة الحمراء. 🙏 pic.twitter.com/QWlZQXnc26 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2021

ولكن بعد تدخل الطاقم الطبي لبرشلونة وإسعاف النجم الأرجنتيني، قام الأخير بالركض قبل أن يعود للعب مرة أخرى، بينما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه تريغيروس.

وانتهت المباراة بفوز "البارسا" بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، إلا أن العملاق الكتالوني يملك مباراة مؤجلة، وبالتالي سيخطف الصدارة في حال فوزه بها.

المصدر: RT