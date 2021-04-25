مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنهام (فيديو)
توج مانشستر سيتي بأول ألقابه هذا الموسم وبلقبه الرابع تواليا في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد في نهائي المسابقة على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد.
وأقيمت المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أمام نحو ثمانية ألاف متفرج سُمح لهم بالحضور.
وسجل الفرنسي إيميريك لابورت مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.
هدف ايميرك لابورتي كان كفيلاً بأن يمنح #مانشستر_سيتي اللقب على حساب توتنهام#مانشستر_سيتي_توتنهامpic.twitter.com/nTFlz5PcuL— كرة القدم ٨٨ (@lqnya3P2ddNGbaN) April 25, 2021
وبهذا التتويج، عادل السيتي الرقم القياسي لليفربول بالفوز في المسابقة بثمانية ألقاب ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب للموسم الثالث عشر على التوالي.
🏆🏆🏆🏆#EFL | @ManCitypic.twitter.com/eadTSPBlcx— Carabao Cup (@Carabao_Cup) April 25, 2021
وتحضر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي لا يزال يحارب على جبهتين أخريين بأفضل طريقة للتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء المقبل لملاقاة باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال. كما أصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة.
.@fernandinho lifts the trophy, after becoming the most successful player in League Cup history alongside team-mate @aguerosergiokun! 🏆 #EFL | #CarabaoCupFinalpic.twitter.com/J20maIx9Qa— Carabao Cup (@Carabao_Cup) April 25, 2021
وهذا اللقب التاسع لغوارديولا منذ قدومه إلى سيتي عام 2017، حيث حقق لقبين في الدوري، واحدا في الكأس، أربعة في كأس الرابطة، واثنين في الدرع.
فرحتنا! 😍— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 25, 2021
🔷 #السيتيpic.twitter.com/YrsSkdrzXZ
فيما فوت توتنهام مرة أخرى فرصة الفوز ببطولة حيث يعود لقبه الأخير في جميع المسابقات الى العام 2008 عندما توج بكأس الرابطة بالذات للمرة الرابعة بعد 1971، 1973 و1999.
وكان هذا اللقب الثامن لسيتي في كأس الرابطة في تسع نهائيات خاضها، حيث خسر فقط نهائي العام 1974 أمام وولفرهامبتون.
المصدر: أ ف ب