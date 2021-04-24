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شاهد.. خطأ حارس أرسنال يكلف فريقه غاليا

الرياضة

شاهد.. خطأ حارس أرسنال يكلف فريقه غاليا
Reuters MICHAEL REGAN
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سجل بيرند لينو حارس أرسنال هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح إيفرتون الفوز 1-0 في مواجهتهما بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، في إستاد الإمارات.

وحصد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ثلاث نقاط ثمينة في رحلة الصعود لمسابقة أوروبية بينما تقلصت آمال أرسنال في تحقيق نفس الهدف.

وأخطأ لينو في التعامل مع تمريرة ريتشارليسون العرضية المنخفضة في الدقيقة 76 متسببا في هدف اللقاء الوحيد ليصعد إيفرتون للمركز الثامن برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول وثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويبقى أرسنال في المركز التاسع ولديه 46 نقطة.

وحملت لافتة داخل الاستاد عبارة "انتصار من أجل التناغم" بينما احتشد جمهور أرسنال في الخارج للاحتجاج ضد ملاك النادي بعد مشاركتهم في خطة تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

المصدر: "وكالات"

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