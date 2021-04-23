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اتهام أسطورة "الشياطين الحمر" غيغز بالاعتداء على سيدتين

الرياضة

اتهام أسطورة
Reuters Matthew Childs
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قالت شرطة مانشستر الكبرى ومدعون اليوم الجمعة إن ريان غيغز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق البالغ 47 عاما، يواجه اتهامات بالاعتداء على سيدتين.

ويواجه غيغز اتهاما بالاعتداء الجسدي على سيدة في الثلاثينات من العمر وسيدة في العشرينات والسلوك القهري خلال الفترة بين 2017 و2020.

وحتى اليوم الجمعة كان غيغز مدربا لمنتخب ويلز لكرة القدم لكن الاتحاد الوطني للعبة قال بعد الإعلان عن هذه الاتهامات إنه سيستبدله بروبرت بيدج في بطولة أوروبا "يورو 2020" هذا الصيف.

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وفي نوفمبر الماضي غاب غيغز عن عدة مباريات دولية عقب مزاعم الاعتداء ونفى هذه المزاعم آنذاك.

وسيظهر غيغز في محكمة في مانشستر يوم 28 أبريل الجاري.

وقال غيغز في بيان إنه ليس مذنبا.

وأوضح في بيان: "أكن احتراما تاما للإجراءات القانونية وأتفهم جدية المزاعم وسأتمسك بالبراءة أمام المحكمة وأتطلع لتبرئة اسمي".

وقال الاتحاد الويلزي للعبة إنه سيجتمع لمناقشة تأثير هذه التطورات على المنتخب.

وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد، وهو رقم قياسي وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.

كما مثل غيغز المنتخب الويلزي في 64 مناسبة بين عامي 1991 و2007 وتولى تدريب المنتخب في 2018. 

المصدر: رويترز

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