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رسميا.. ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش لموسم واحد

الرياضة

رسميا.. ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش لموسم واحد
acmilan/twitter
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أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 39 عاما لموسم واحد.

وجاء في البيان: "أعلن ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش. المهاجم السويدي والذي سجل 84 هدفا في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل".

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يذكر أن المهاجم السويدي سجل 17 هدفا بقميص ميلان في مختلف البطولات هذا الموسم.

المصدر: acmilan.com

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