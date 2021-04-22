رسميا.. ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش لموسم واحد
أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 39 عاما لموسم واحد.
🚨 بيان رسمي— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 22, 2021
أعلن اي سي ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش.
المهاجم السويدي والذي سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/B49N6c8dH9
وجاء في البيان: "أعلن ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش. المهاجم السويدي والذي سجل 84 هدفا في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل".
📸 موسم آخر من زلاتان 🦁😍#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ #ReadyToUnleashpic.twitter.com/HsWUij2McM— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 22, 2021
يذكر أن المهاجم السويدي سجل 17 هدفا بقميص ميلان في مختلف البطولات هذا الموسم.
المصدر: acmilan.com