رسميا.. ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش لموسم واحد

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 39 عاما لموسم واحد.

🚨 بيان رسمي



أعلن اي سي ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش.



المهاجم السويدي والذي سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/B49N6c8dH9 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 22, 2021

وجاء في البيان: "أعلن ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش. المهاجم السويدي والذي سجل 84 هدفا في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل".

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يذكر أن المهاجم السويدي سجل 17 هدفا بقميص ميلان في مختلف البطولات هذا الموسم.

المصدر: acmilan.com