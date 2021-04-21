إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة قادش "العنيد"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إصابة نجمه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة فريق قادش ضمن "الليغا".

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن مسحة لاعبه فيدي فالفيردي جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19 الذي أجري له اليوم".

بيان رسمي: فيدي فالفيردي.#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 21, 2021

وبالتالي تأكد غياب فالفيردي عن لقاء قادش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليغا".

🔴OFFICIAL: Federico Valverde has tested positive for COVID-19.



(official club communique) pic.twitter.com/KM7LPv9aHt — FGFootball (@fgfootball_) April 21, 2021

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وتعرض أكثر من لاعب في ريال مدريد مؤخرا للإصابة بكورونا، على رأسهم قائد الفريق سيرخيو راموس والفرنسي رافائيل فاران.

يذكر أن قادش فجر مفاجأة مدوية في مباراة الذهاب حين تغلب على ريال مدريد في عقر داره بهدف دون رد.

المصدر: realmadrid.com