 
مباشر
عاجل
مساعد قائد فيلق القدس الإيراني لـRT: نرحب بالحوار مع دول الجوار بما فيها السعودية

إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة قادش "العنيد"

الرياضة

إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة قادش
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8k0

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إصابة نجمه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة فريق قادش ضمن "الليغا".

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن مسحة لاعبه فيدي فالفيردي جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19 الذي أجري له اليوم".

وبالتالي تأكد غياب فالفيردي عن لقاء قادش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليغا".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. لاعبو شالكه الألماني يفرون من مشجعي الفريق الغاضبين بعد الهبوط من
بالفيديو.. لاعبو شالكه الألماني يفرون من مشجعي الفريق الغاضبين بعد الهبوط من "البوندسليغا"

وتعرض أكثر من لاعب في ريال مدريد مؤخرا للإصابة بكورونا، على رأسهم قائد الفريق سيرخيو راموس والفرنسي رافائيل فاران.

يذكر أن قادش فجر مفاجأة مدوية في مباراة الذهاب حين تغلب على ريال مدريد في عقر داره بهدف دون رد.

المصدر: realmadrid.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا