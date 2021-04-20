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الاتحاد الألماني يطلب استبعاد أندية دوري السوبر من كل المسابقات

الرياضة

الاتحاد الألماني يطلب استبعاد أندية دوري السوبر من كل المسابقات
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طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، استبعاد الأندية الـ 12 المرتبطة بدوري السوبر الأوروبي "الانفصالي" لكرة القدم، من كل المسابقات، حتى إعادتها النظر في الأمر.

وقال فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني في حساب الاتحاد على "تويتر": "يجب منع الأندية وفرق الشباب الخاصة بها من كل المسابقات حتى يفكروا أولا في مشجعيهم الذين جعلوهم من أندية الصفوة في العالم، وليس فقط في أكياس ومحافظ النقود".

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وأعلن 12 ناديا، يوم الأحد، تأسيس "دوري السوبر الأوروبي" في خطوة من المنتظر أن تشهد صراعا حول السيطرة على كرة القدم وإيراداتها الضخمة مع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

ولم يوقع أي ناد ألماني على اتفاقية تأسيس السوبر، حيث تكونت الأندية المؤسسة من ستة فرق إنجليزية وثلاثة فرق إسبانية وثلاثة فرق إيطالية.

وسيمول بنك (جيه.بي مورغان) الأمريكي المسابقة الجديدة وسيمنح الأندية المؤسسة 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للإنفاق على البنية التحتية والتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

المصدر:"رويترز"

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