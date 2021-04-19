رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بالتصدي لدوري السوبر الأوروبي الجديد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين إنه سيبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم بالطريقة التي أعلن عنها 12 ناديا أوروبيا.

وقال جونسون في مقابلة: "سننظر فيما يمكننا القيام به بالتعاون مع سلطات كرة القدم لضمان عدم تنظيم الدوري بالطريقة المطروحة حاليا".

وأضاف جونسون "لا أعتقد أن هذه أخبار طيبة للجمهور ولا أعتقد أنها أخبار طيبة لكرة القدم في هذه البلاد".

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أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا، الأحد، إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في ظل وجود معارضة على نطاق واسع من عناصر داخل اللعبة وخارجها.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" الأحد، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا" بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى "منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

المصدر: "رويترز"