رقم تاريخي لأول مرة في الدوري الإيطالي

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن هناك 5 فرق مختلفة تمكنت من جمع 60 نقطة أو أكثر، في أول 31 جولة من الموسم الإيطالي لكرة القدم.

وأضافت الشبكة أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ "الكالتشيو".

5 - Five different sides have earned 60+ Serie A points after the opening 31 seasonal games for the first time in the Serie A history (considering three points for a win since 1929/30). Cream.#NapoliInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2021

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وتابع إنتر ميلان تصدره لجدول ترتيب البطولة المحلية، رغم تعادله مع نابولي بنتيجة 1-1، في منافسات الجولة 31، برصيد 75 نقطة.



وجاء في المركز الثاني ميلان برصيد 66 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 64 نقطة، ثم يوفنتوس بالمركز الرابع برصيد 62 نقطة، فيما جاء نابولي بالمركز الخامس برصيد 60 نقطة.

المصدر: twitter/OptaPaolo