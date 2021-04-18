رغم معارضة الفيفا.. الإعلان رسميا عن دوري السوبر الجديد والأندية المشاركة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأحد، إن 12 فريقا من أفضل الأندية الأوروبية لكرة القدم اتفقت على إقامة مسابقة جديدة، تحت تسمية "دوري السوبر".

وجاء في بيان للأندية المؤسسة لـ"دوري السوبر"، أن الأندية المنظمة "المؤسسة" هي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وكشف البيان أن الأندية المؤسسة ستحصل على 3.5 مليار يورو (4.19 مليار دولار) من أجل "خطط البنية التحتية" و"تعويض تأثير فيروس كورونا".

وكشف أيضا أن المسابقة الجديدة تضم 20 فريقا بواقع 15 "عضوا مؤسسا" وخمسة أندية تتأهل للبطولة، كما سيتم إطلاق دوري للسيدات أيضا.

وأشار البيان إلى أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز سيكون أول رئيس لدوري السوبر، وجويل جليزر من مانشستر يونايتد وأندريا أنيلي من يوفنتوس نائبين لرئيس دوري السوبر.

وأفاد بأن الأندية المؤسسة لـ"دوري السوبر"، "تتطلع إلى عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وعبر كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن تذمره من اتفاق الأندية على إنشاء بطولة خاصة تحت مسمى "الدوري السوبر الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل استباق هذا المشروع بإطلاق طبعة جديدة من دوري الأبطال تضم 36 فريقا يوم الاثنين.

وأصدر "يويفا" بيانا مشتركا مع اتحادات انجلترا وإيطاليا وإسبانيا تعبر فيه الهيئات الكروية عن "اتحادها" من أجل منع "هذا الانشقاق" باستعمال الوسائل القانونية والرياضية إذا تطلب الأمر.

وأكد البيان أيضا على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن اللاعبين الذين يشاركون في الدوري الأوروبي الممتاز سيحرمون من المشاركة في غيره من المنافسات المحلية والدولية، ويمنعون من تمثيل منتخبات بلدانهم.

وفي بيان منفصل ندد الاتحاد الانجليزي بالمشروع واصفا إياه بأنه "ينتهك مبادئ المنافسة المفتوحة والاستحقاق الرياضي، وهما جوهر رياضة كرة القدم محليا ودوليا".

المصدر: وكالات