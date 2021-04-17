منتخب روسيا يتوج ببطولة العالم للفرق للتزحلق الفني على الجليد (فيديو)

احتلت آنا شيرباكوفا، المركز الأول في مسابقة البرنامج الطويل لفردي السيدات، في بطولة كأس العالم للفرق للتزحلق الفني على الجليد في أوساكا باليابان، لتمنح منتخب روسيا ميدالية تاريخية.

وتحصلت المتزحلقة الروسية البالغ عمرها 17 عاما على 160.58 نقطة، لتتصدر ترتيب البرنامج الطويل.

وحلت اليابانية، كاوري ساكاموتو، في المركز الثاني (150.29 نقطة)، متبوعة بالروسية الأخرى، إليزافيتا توكتاميشيفا (146.23).

Сборная Россия впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию!



Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Михаил Коляда ❤🇷🇺 pic.twitter.com/1I9r6sKoa1 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 17, 2021

وتوج المنتخب الروسي بذلك، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للفرق للتزحلق الفني على الجليد للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تصدر الترتيب العام للبطولة بـ125 نقطة، وحل فريق الولايات المتحدة الأمريكية، في المركز الثاني (110 نقاط)، ومن بعده جاء المنتخب الياباني بـ107 نقاط.

المصدر: Eurosport.ru