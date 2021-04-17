فرحة كين بتصدر هدافي الدوري الإنجليزي لم تكتمل.. وصلاح يستعيد الأمل

استعاد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الأمل في اقتناص لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم تألق مهاجم توتنهام، هاري كين، في مباراة إيفرتون.

وسجل المهاجم الدولي الإنجليزي، كين، هدفين خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام إيفرتون 2-2، أمس الجمعة، لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إقرأ المزيد

ووصل كين إلى 21 هدفا، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، مبتعدا بفارق هدفين عن صلاح، الذي يخوض مع ليفربول مواجهة قوية أمام ليدز يونايتد، بعد غد الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ32.

ولكن فرحة كين بهدفيه في شباك إيفرتون وانفراده بصدارة هدافي الدوري، لم تدم طويلا، حيث تعرض المهاجم الإنجليزي للإصابة ليغادر الملعب قبل دقيقتين من النهاية.

وبعد اللقاء، كشف مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن تعرض كين لإصابة قد تبعده عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "من المبكر قول أي شيء، لكن مغادرته أرض الملعب قبل دقائق من النهاية تعني أنه شعر بشيء ما".

وتابع: "دعنا نتحلى بالتفاؤل. أعتقد أن لديه الوقت ليتعافى، دعنا نرى".

وأضاف: "لا أفكر في أن الإصابة خطيرة، هو لاعب مهم للغاية، لا يمكنني قول المزيد أو التكهن".

وما زاد من إمكانية تعرض كين لإصابة قوية، تصريحات زميله في الفريق، إيريك داير، الذي قال: "الأمر مقلق خاصة عندما يعرج كين، لأنه لا يسقط بسهولة رغم تعرضه للعديد من الكدمات".

المصدر: وكالات