وزير الخارجية القطري: نسعى لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في مونديال 2022

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن وجود برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، المقررة في قطر 2022.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "قطر مستعدة جيدا لتثبت للعالم أن بإمكانها استضافة كأس العالم 2022، والقيام به بشكل مميز، وهذه هي خطتنا بالفعل منذ البداية"، وقال إن كأس العالم في قطر سيكون أول حدث سعيد بعد وباء كورونا والعزلة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل فرصة رائعة للعالم.

وأوضح لدى استضافته في "حوار رايسينا" 2021، اليوم الجمعة: "كنا نتفاوض ونتحدث إلى منتجي التطعيمات حول كيفية التأكد من أن كل شخص يحضر كأس العالم قد تم تطعيمه. لذا في الوقت الحالي، هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خال من فيروس كورونا بحلول العام 2022، ونأمل أيضا أن يبدأ الوباء في الانخفاض على مستوى العالم ومن ثم الاختفاء".

ونوه بأن دعم دولة قطر امتد لما يقرب من 50 دولة، إلى جانب مشاركتها بنشاط في مبادرة التحالف العالمي للقاحات والتحصينات، مضيفا، "لذلك نحاول معالجة هذه القضايا من خلال وجهات النظر التي تتناول القضية على المستوى العالمي، ومن خلال استجابتنا بوصفنا عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، وأن نكون مسؤولين عن مجتمعنا، والتأكد من أن نظام الرعاية الصحية لدينا مرن، ويمكن لاقتصادنا أن يقف في مواجهة هذه الأزمة".

وأصبحت قطر أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تحصل على حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء، في الفترة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022، على ثمانية ملاعب.

المصدر: وكالات