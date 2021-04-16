هاري كين يضع محمد صلاح أمام تحد كبير

أنقذ النجم الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام من الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، وذلك في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27، ورد عليه اللاعب الإيسلندي غيلفي سيغوردسون بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (31 من ضربة جزاء، و62)، وعاد كين في الدقيقة 68 واقتنص الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه لينقذه من الهزيمة، على ملعب "غوديسون بارك" في مدينة ليفربول.

ورفع هاري كين رصيده إلى 21 هدفا وانفرد بصدارة هدافي "البريمير ليغ"، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه النجم المصري محمد صلاح، الذي سيكون أمام تحد كبير للتسجيل للعودة إلى الصدارة، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه ليدز يونايتد، يوم الاثنين المقبل.

وخرج هاري كين من الملعب عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، متأثر بنوع من الالتواء في قدمه إثر احتكاك في منطقة جزاء فريقه خلال ضربة ركنية لفريق الخصم، وفي حال عدم تأثر النجم الإنجليزي بهذه الإصابة والاستمرار في اللعب مع فريقه، فسيكون من أبرز المرشحين لنيل لقب هدافي الدوري.

بينما اكتفى توتنهام بنقطة واحدة فقط، بعد هذا التعادل، رفع به رصيده إلى 50 نقطة، وبقي في المركز السابع، مفوتا فرصة اللحاق بليفربول صاحب المركز السادس، وذلك قبل مباراته القادمة.

كما بقي إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT