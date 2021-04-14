زيدان يعلق على مواجهة ليفربول المرتقبة

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إن فريقه لن يركن للراحة بعد فوزه ذهابا 3-1، حين يواجه ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، اليوم الأربعاء، رغم معاناة لاعبيه من الإجهاد.

وسيدخل ريال مدريد مباراة الإياب على ملعب "آنفيلد"، منتشيا بتحقيق ستة انتصارات متتالية في كافة المسابقات، وأيضا بعد فوزه 2-1 على غريمه برشلونة يوم السبت الماضي، ليصبح على بعد نقطة واحدة من أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.

ولكن الريال حقق هذه الانتصارات بتشكيلة مرهقة ضربتها الإصابات مؤخرا، مما دفع زيدان للقول بعد الفوز على برشلونة، إن فريقه يواجه ضغوطا كبيرة.

وأكد أن لاعبيه لن يدخروا جهدا أمام ليفربول.

وقال في مؤتمر صحفي "لن ندخر جهدا أمام ليفربول. جئنا إلى هنا للفوز وهذا ما سنحاول القيام به".

وتابع: "ناقشت هذا الأمر مع اللاعبين. بذلنا مجهودا كبيرا في مباراة الذهاب وأيضا أمام برشلونة لكننا اعتدنا على هذه الأمور".

وسافر ريال مدريد إلى ليفربول بتشكيلة مشابهة لتلك التي فازت على فريق المدرب يورغن كلوب الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب 3-1، ولا يزال يفتقد مدافعيه سيرخيو راموس، ورفائيل فاران، وداني كاربخال، إضافة إلى إيدين هازارد.

كما يغيب لوكاس فاسكيز بسبب إصابة في الركبة تعرض لها أمام برشلونة أنهت موسمه.

المصدر: رويترز