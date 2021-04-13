جيجز يختار فريق أحلامه ولاعبه المفضل

اختار أسطورة منتخب ويلز ونادي مانشستر يونايتد، ريان جيجز، فريق أحلامه المكون من اللاعبين الذين جاورهم في فريق "الشياطين الحمر"، خلال السنوات الماضية.

ودافع جيجز عن ألوان يونايتد على مدار 24 عاما من 1990 حتى 2014، وفاز معه بـ13 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقبين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكن وعلى الرغم من هذه النجاحات، فلم يجد الجناح الدولي الويلزي السابق، لنفسه مكانا في فريق أحلامه المشكل من اللاعبين الذين جاورهم في مانشستر يونايتد.

كما تجاهل جيجز بعض زملائه السابقين في بداية التسعينات، على غرار النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، ومواطنه غاري نيفيل، بالإضافة إلى الفرنسي إريك كانتونا.

وضمت تشكيلة فريق أحلام جيجز 6 لاعبين فقط، وهم الحارس الدنماركي الشهير بيتر شمايكل، والمدافع الهولندي ياب ستام، ولاعب الوسط الإيرلندي روي كين، والإنجليزي بول سكولز، ومواطنه واين روني، بالإضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال جيجز، الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب ويلز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن رونالدو هو أفضل لاعب لعب معه على مدار مسيرته الحافلة.

وكشف صاحب الـ47 عاما أيضا عن أقوى المنافسين الذي واجههم، حيث قال: "نادي إنتر ميلان والظهير الأرجنتيني خافيير زانيتي".

وأضاف: "أصعب لاعب لعبت ضده هو زانيتي مع إنتر ميلان.. يركض طوال الوقت وكان قاسيا، لقد كسر أنفي ذات مرة. كان زانيتي يمتلك كل شيء كمدافع".

المصدر: "ذا صن"