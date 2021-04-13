زيدان يشترط التعاقد مع 3 لاعبين لتجديد عقده مع ريال مدريد.. تعرف عليهم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، طلب من إدارة "الميرينغي" التعاقد مع 3 لاعبين قبل الموافقة على تجديد عقده مع النادي.

ووفقا لصحيفة "diariogol"، فإن زيدان طلب عدة تعاقدات للبقاء في منصبه مديرا فنيا لريال مدريد بعد النجاحات التي حققها مؤخرا، بفوزه على ليفربول 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ثم على برشلونة 2-1 في الدوري الإسباني.

وبفضل هذين الانتصارين، بات الريال مرشحا للمنافسة بقوة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان أصبح الآن في وضع رائع للتفاوض على تجديد عقده مع النادي الملكي، لكنه بالطبع يتوقع بعض الانتكاسات في مفاوضاته مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأضافت أن "زيزو"، قدم لرئيس ريال مدريد، قائمة تضم 3 لاعبين يطالبه بالتعاقد معهم عند فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لـ"diariogol"، فإن اللاعبين الثلاثة هم، مدافع نادي إشبيلية، الفرنسي جيوليس كوندي، ومواطنه إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط نادي رين، فضلا عن بطل العالم مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018، كيليان مبابي (هداف باريس سان جيرمان)، أو النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقالت الصحيفة، إن هذه الطلبات الثلاثة ستكون ضرورية لزيدان لتجديد عقده مع ريال مدريد والتوقف عن الاستماع لإغراءات الاتحاد الفرنسي لتولي مسؤولية المنتخب بعد نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة، وأيضا فريقه السابق يوفنتوس الذي يريده أيضا بديلا لأندريا بيرلو.

كما أشارت تقارير إعلامية في وقت سابق، إلى أن زيدان (48 عاما)، يفكر في الرحيل عن ريال مدريد لشعوره بالإرهاق النفسي والجسدي.

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد في صيف العام 2022، لكن النادي يرغب في تجديده مبكرا لقطع الطريق عن كافة الإغراءات الأخرى.

المصدر: "diariogol" + وكالات