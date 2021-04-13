أستون فيلا يعلن نهاية موسم لاعبه المصري "تريزيغيه"

أعلن أستون فيلا، أن جناحه المصري محمود حسن "تريزيغيه"، سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة في مباراة ليفربول السبت الماضي، ما سيحتم غيابه عن بقية الموسم الحالي.

وأفاد نادي مدينة برمنغهام في بيان "سيخضع تريزيغيه لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة إعادة التأهيل".

وتابع "الجميع في أستون فيلا يتمنى لتريزيغيه الشفاء التام والسريع".

واضطر الدولي المصري (26 عاما و48 مباراة دولية)، إلى مغادرة ملعب مباراة أستون فيلا وليفربول (1-2) في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باكيا بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان "تريزيغيه"، تألق في عامه الأول مع فيلا، بتسجيله 7 أهداف وتمريره 3 كرات حاسمة في 41 مباراة، إلا أنه فشل في المتابعة بالزخم ذاته في هذا الموسم، بعدما اضطر للغياب لفترة شهرين بسبب إصابة في الرأس، ثم بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يستعيد ثقة مدربه دين سميث، الذي أشركه أساسيا أربع مرات في مبارياته الخمس الأخيرة.

ونجح لاعب الأهلي المصري سابقا في هز الشباك للمرة الأولى هذا الموسم، بتسجيله ثنائية أمام فولهام (3-1) في المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فيلا المركز الـ11 في "الـبريميرليغ" برصيد 44 نقطة من 13 فوزا، مقابل 5 تعادلات، و12 خسارة.

المصدر: أ ف ب