إشبيلية يهزم سيلتا فيغو في مباراة مثيرة

عوض إشبيلية تأخره مرتين ليفوز 4-3 على مضيفه سيلتا فيغو، في مباراة مثيرة جمعتهما أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم المدافع جوليس كوندي لإشبيلية مبكرا في الدقيقة 7، لكن سيلتا رد بهدفين متتاليين حملا توقيع إياغو أسباس، في الدقيقتين 20 و23.

وأدرك فرناندو هدف التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة 35، لكن قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، استعاد سيلتا التقدم مجددا (3-2)، بهدف من إمضاء برايس منديز.

وتعادل إيفان راكيتيتش لإشبيلية بعد مرور ساعة من اللقاء، قبل أن ينتزع البديل بابو غوميز هدف الفوز في الدقيقة 76.

ورفع إشبيلية رصيده بهذا الفوز إلى 61 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يحتل سيلتا المركز العاشر ولديه 37 نقطة.

المصدر: RT