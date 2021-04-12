مصر تكشف آخر تطورات حالة اللاعب الدولي السابق إبراهيم يوسف في اليمن

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع حالة لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، إبراهيم يوسف، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر.

وأصدرت وزارة الهجرة بيانا رسميا، على لسان السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته.

وأضاف البيان، أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.

وأوضح البيان، أن الكابتن إبراهيم يوسف، كان سيعود أمس إلى مصر على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، إلا أن تراجع حالته الصحية مجددا أثناء تواجده على الطائرة قبل إقلاعها، تسبب في عودته إلى مستشفى عدن مرة أخرى حتى تستقر حالته.

وكانت عائلة المدرب المصري، ناشدت في تصريحات تلفزيونية، المسؤولين بالتدخل لعودة قريبهم لاستكمال علاجه بمصر، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية من جراء إصابته بكورونا.

المصدر: وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج